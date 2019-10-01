Euro
6.25
Dolar
5.72
BIST 100
103,720.20
Altın
1,481.15
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Eski TÜBİTAK çalışanı 12 kişi FETÖ'den gözaltında

FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 6'sı muvazzaf 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şengül Oymak Azbay   | 01.10.2019
Eski TÜBİTAK çalışanı 12 kişi FETÖ'den gözaltında

Kocaeli

Kocaeli merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 6'sı muvazzaf 10 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 12 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Gözaltı kararı verilen, aralarında albay, binbaşı, üsteğmen, teğmen ve astsubayların da olduğu 12 şüpheliden 7'sinin muvazzaf, 2'sinin ihraç, 1'inin emekli ve 2'sinin eski askeri öğrenci olduğu öğrenildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Kocaeli, Çanakkale, Muğla, Adana, Zonguldak, Gaziantep ve Konya'da eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyonda 1 muvazzaf binbaşı, 1 muvazzaf üsteğmen, 2 muvazzaf teğmen, 2'si muvazzaf 3 astsubay, 1 emekli uzman çavuş ve 2 eski askeri okul öğrencisi toplam 10 kişi gözaltına alındı.

Firari biri muvazzaf 2 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Uluslararası toplum Kaşıkçı soruşturmasında sınıfta kaldı
GÖRÜŞ - Suriye’de asıl nüfus mühendisliğini kim yaptı?
Avusturya’da Sebastian Kurz’un ikinci zaferi
Suudi Arabistan'ın dev savunma bütçesi güvenlik sağlamıyor
Trump’ın 'Buy American' güvencesi ve Aramco saldırısı

Benzer haberler

Eski TÜBİTAK çalışanı 12 kişi FETÖ'den gözaltında

Eski TÜBİTAK çalışanı 12 kişi FETÖ'den gözaltında

Eski Danıştay üyesi Kılınç'a FETÖ üyeliğinden hapis cezası

'Örgüt elebaşı Gülen darbe talimatını 'giysi dili' ile verdi'

Bağışlar TSK'yi güçlendiriyor

Bağışlar TSK'yi güçlendiriyor
Durdurulan tırdan 2 milyon liralık kaçak eşya çıktı

Durdurulan tırdan 2 milyon liralık kaçak eşya çıktı
'Askeri öğrenci olamaz' raporu veren FETÖ'cü tabiplere operasyon

'Askeri öğrenci olamaz' raporu veren FETÖ'cü tabiplere operasyon