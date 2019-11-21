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Eski TBMM Danışma Meclisi Üyesi İsmail Hakkı Demirel son yolculuğuna uğurlandı

Vefat eden eski TBMM Danışma Meclisi Bursa Üyesi İsmail Hakkı Demirel'in cenazesi Çanakkale'de toprağa verildi.

Burak Akay   | 21.11.2019
Eski TBMM Danışma Meclisi Üyesi İsmail Hakkı Demirel son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Burak Akay/AA

Çanakkale

İsmail Hakkı Demirel için Çanakkale Merkez Şehitler Camisi'nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Cami bahçesinde kılınan cenaze namazına, Demirel'in yakınlarının yanı sıra İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, eski valiler, emniyet müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

İsmail Hakkı Demirel'in cenazesi, Çanakkale Yeni Mezarlığı'na götürülerek defnedildi.

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