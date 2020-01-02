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Eski Nissan yöneticisi Ghosn'un Lübnan'a kaçışıyla ilişkili 7 kişi gözaltına alındı

Eski Nissan yöneticisi Ghosn'un Lübnan'a kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla ilgili İstanbul'da 7 kişi gözaltına alındı.

Halil Demir   | 02.01.2020
Eski Nissan yöneticisi Ghosn'un Lübnan'a kaçışıyla ilişkili 7 kişi gözaltına alındı

İstanbul

Eski Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Yönetim Kurulu Başkanı Lübnan asıllı Carlos Ghosn'un, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

Ghosn'un, "görevini kötüye kullanma" suçlamasıyla ev hapsinde tutulduğu Japonya'nın Osaka kentinden yasa dışı yollarla Atatürk Havalimanı'na gelerek buradan Lübnan'ın başkenti Beyrut'a kaçtığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, Ghosn'un kaçmasına yardım ettikleri iddiasıyla özel bir hava yolu şirketine ait uçaktaki 4 pilot, 2 özel yer hizmetleri şirketi çalışanı ve özel kargo şirketinin operasyon müdürü gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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