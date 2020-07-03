Eski Nissan Üst Yöneticisi davasında 4 pilot ve bir şirket yöneticisine tahliye kararı
Eski Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Lübnan asıllı Carlos Ghosn'un, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına ilişkin haklarında dava açılan 4 pilot ve bir şirket yöneticisinin tahliyesine karar verildi.
İstanbul
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