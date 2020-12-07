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Eski Menemen Belediye Başkanı Aksoy'un tutukluluğuna itiraz reddedildi

İzmir Menemen Belediyesine yönelik düzenlenen "zimmet ve irtikap" operasyonunda tutuklanan eski belediye başkanı Serdar Aksoy ve 10 kişinin tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.

Meriç Ürer,Haydar Toprakçı   | 07.12.2020
Eski Menemen Belediye Başkanı Aksoy'un tutukluluğuna itiraz reddedildi Fotoğraf: Ömer Evren Atalay/AA

İzmir

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Menemen Belediyesine yönelik "zimmet ve irtikap" operasyonunda gözaltına alınan ve sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanan 11 kişinin avukatları, karara itiraz etti.

Başvuruyu ele alan Karşıyaka Sulh Ceza Mahkemesi, itirazı reddederek tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Olay

Menemen Belediyesinde "zimmet ve irtikap" suçlarına yönelik soruşturma kapsamında 20 Kasım'da İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlenmiş, gözaltına alınarak hakimliğe sevk edilen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ile 10 kişi tutuklanmış, 7 kişi hakkında adli kontrol kararı verilmişti.

Aksoy, İçişleri Bakanlığınca geçici tedbir kararı olarak görevden uzaklaştırılmıştı.



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