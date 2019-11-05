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Eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli 18 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Serdar Açıl,Cemil Murat Budak   | 05.11.2019
Eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli 18 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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