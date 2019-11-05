Eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli 18 kişi hakkında gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.