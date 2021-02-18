Eski istihbaratçı Enver Altaylı hakkında 42 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi
Eski istihbaratçılar Enver Altaylı hakkında "FETÖ yöneticiliği" ile "siyasi ve askeri casusluk" suçlarından 42 yıl 6 aya kadar, Mehmet Barıner hakkında ise 35 yıla kadar hapis cezası istendi.
Ankara
Eski istihbaratçı Enver Altaylı, hakkında "FETÖ yöneticiliği" ile "siyasi ve askeri casusluk" suçlarından 42 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.
Eski istihbaratçı Mehmet Barıner hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" ile "siyasi ve askeri casusluk" suçlarından 35 yıla kadar hapis istendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.