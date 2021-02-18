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Eski istihbaratçı Enver Altaylı hakkında 42 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi

Eski istihbaratçılar Enver Altaylı hakkında "FETÖ yöneticiliği" ile "siyasi ve askeri casusluk" suçlarından 42 yıl 6 aya kadar, Mehmet Barıner hakkında ise 35 yıla kadar hapis cezası istendi.

Cemil Murat Budak,Serdar Açıl   | 18.02.2021
Eski istihbaratçı Enver Altaylı hakkında 42 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi

Ankara

Eski istihbaratçı Enver Altaylı, hakkında "FETÖ yöneticiliği" ile "siyasi ve askeri casusluk" suçlarından 42 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

Eski istihbaratçı Mehmet Barıner hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" ile "siyasi ve askeri casusluk" suçlarından 35 yıla kadar hapis istendi.

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