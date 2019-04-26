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Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun adliyeye sevk edildi

"Cumhurbaşkanına hakaret", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "terör örgütüne yardım" suçlarından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Uzun, adliyeye getirildi.

Barış Kılıç,Tanju Özkaya   | 26.04.2019
Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun adliyeye sevk edildi

Ankara

"Cumhurbaşkanına hakaret", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "terör örgütüne yardım" suçlarından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun adliyeye sevk edildi.

Uzun, sosyal medya hesabındaki paylaşımları nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında 23 Nisan Salı günü gözaltına alınmıştı.

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