Eski İngiliz askeri görevlisinin ölümüne ilişkin Adli Tıp raporu çıktı
Eski İngiliz askeri görevlisi Le Mesurier'in ölümüne ilişkin hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunda, ölümün, genel beden travması ve damar hasarından gelişen iç kanama sonucu oluştuğu kanaatine varıldığı belirtildi.
Istanbul
İstanbul'da Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi Ali Paşa Medresesi Sokağı'nda cesedi bulunan Eski İngiliz askeri görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier'in otopsi işlemleri tamamlandı.
Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen Adli Tıp Kurumu raporuda, ölümün, genel beden travmasına bağlı yüz-göğüs ve extremite kemik kırıklığıyla birlikte büyük damar hasarından gelişen iç kanama sonucu oluştuğu kanaatine varıldığı bildirildi.
Olaya ilişkin adli soruşturma devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.