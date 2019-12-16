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Eski İngiliz askeri görevlisinin ölümüne ilişkin Adli Tıp raporu çıktı

Eski İngiliz askeri görevlisi Le Mesurier'in ölümüne ilişkin hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunda, ölümün, genel beden travması ve damar hasarından gelişen iç kanama sonucu oluştuğu kanaatine varıldığı belirtildi.

Muhammed Enes Can,Murat Kaya   | 16.12.2019
Eski İngiliz askeri görevlisinin ölümüne ilişkin Adli Tıp raporu çıktı

Istanbul

İstanbul'da Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi Ali Paşa Medresesi Sokağı'nda cesedi bulunan Eski İngiliz askeri görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier'in otopsi işlemleri tamamlandı.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen Adli Tıp Kurumu raporuda, ölümün, genel beden travmasına bağlı yüz-göğüs ve extremite kemik kırıklığıyla birlikte büyük damar hasarından gelişen iç kanama sonucu oluştuğu kanaatine varıldığı bildirildi.

Olaya ilişkin adli soruşturma devam ediyor.

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