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Eski İngiliz askeri görevlisi İstanbul'da ölü bulundu

Beyoğlu'nda sokakta bulunan erkek cesedinin eski İngiliz askeri istihbarat görevlisi Lemesurier'a ait olduğu belirlendi.

Hüseyin Bağış,Murat Paksoy,Halil Demir   | 11.11.2019
Eski İngiliz askeri görevlisi İstanbul'da ölü bulundu Fotoğraf: Mehmet Eser/AA

İstanbul

Beyoğlu Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi Ali Paşa Medresesi Sokak'ta Kılıç Ali Paşa Camisi'ne sabah namazı için gelen vatandaşlar, 3 numaralı bina önünde hareketsiz yatan bir kişiyi gördü.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Üzerinden kimliğini belirlemeye yarayacak herhangi bir belge çıkmayan ceset, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

Polis ekiplerince yapılan araştırmada, söz konusu cesedin eski İngiliz askeri istihbarat görevlisi 48 yaşındaki James Gustaf Edward Lemesurier'e ait olduğu belirlendi.

James Gustaf Edward Lemesurier ile eşinin olay sırasında söz konusu adreste yalnız olduğunu belirleyen ekipler, yaptıkları incelemede bina içerisinde güvenlik görevlisi ya da aileye yardımcı herhangi bir kişinin bulunmadığını belirledi.

Suriye Acil Yardım Derneği Kurucusu ve Başkanı da olan Lemesurier'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

"Yüksekten düşmeye bağlı ölüm" şüphesi

Yüksekten düşmeye bağlı ölüm şüphesi üzerinde duran polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Lemesurier'ın eşiyle kaldığı eve giden polis ekipleri, eşinin ifadesine başvurdu. İlk ifadesinde kocasının uyku ilacı kullandığı ve olayın sabaha karşı kendisi uyurken gerçekleştiğini anlatan eşinin, eve yabancı bir kişinin girip çıkmadığını anlattığı öğrenildi.

İfadesinde, Lemesurier'in yaklaşık 4 yıl önce Türkiye'ye gelerek olay yerindeki adreste bulunan ve eğitim kurumu olarak faaliyet gösteren iş yerinde çalışmaya başladığını söyleyen eşi, "Son dönemlerde aşırı stres rahatsızlığı nedeniyle uyku ve psikolojik ilaç kullanmaya başladı. 2-3 gün önce Adalar'da bulunan evde yine aşırı strese bağlı rahatsızlığı nedeniyle iğne ve ilaç tedavisi alarak sağlık kuruluşuna yakın olma amacıyla homeofis olarak kullandığı bu adrese geldik. Dün saat 04.00 sıralarına kadar eşimle uyanıktık. Birlikte uyku ilacı aldık. Saat 05.30 -06.00 sıralarında kapının dışarıdan çalınması üzerine uyandım. Eşimi görmemem üzerine 3. katta açık olan pencere camından baktığımda onu yerde yatar halde gördüm." bilgisini verdi.

Valilikten açıklama

İstanbul Valiliğinden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Beyoğlu ilçemiz Kemankeş Karamustafapaşa Mahallesi'nde, bugün sabah saatlerinde meydana gelen, İngiliz uyruklu James Gustaf Edward Lemesurier isimli şahsın ölüm olayı ile ilgili geniş kapsamlı idari ve adli tahkikat başlatılmıştır."

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