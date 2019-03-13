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Eski garnizon komutanının emir astsubayı 'ankesörlü telefon'a takıldı

FETÖ'ye yönelik Samsun merkezli 6 ilde düzenlenen "ankesörlü telefon" operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 3'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Recep Bilek   | 13.03.2019
Eski garnizon komutanının emir astsubayı 'ankesörlü telefon'a takıldı

Samsun

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik "ankesörlü telefon" soruşturması kapsamında, Samsun merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan 3'ü adliyeye getirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 9 şüpheliden, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davada müebbet hapis cezası alan eski Samsun Garnizon Komutanı tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken'in emir astsubayı, emekli astsubay Yunus T. ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevliyken açığa alınan Mustafa T. ile kapatılan askeri okul öğrencisi Ahmet B.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen astsubay ve kapatılan harp okulu öğrencisi olduğu belirlenen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, iki gün önce Samsun, Erzurum, Gaziantep, Bolu, Çorum ve Tokat'ta düzenlenen operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.


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