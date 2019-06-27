Eski Danıştay üyesi Aydın'a FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis
Yargıtay 9. Ceza Dairesince, kapatılan YARSAV'ın Başkan Yardımcısı ve eski Danıştay üyesi Oktay Aydın'a FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis cezası verildi.
Ankara
Yargıtay 9. Ceza Dairesince, kapatılan YARSAV'ın Başkan Yardımcısı ve eski Danıştay üyesi Oktay Aydın'a FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis cezası verildi.
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