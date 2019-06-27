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Eski Danıştay üyesi Aydın'a FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis

Yargıtay 9. Ceza Dairesince, kapatılan YARSAV'ın Başkan Yardımcısı ve eski Danıştay üyesi Oktay Aydın'a FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis cezası verildi.

Kemal Karadağ   | 27.06.2019
Eski Danıştay üyesi Aydın'a FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis

Ankara

Yargıtay 9. Ceza Dairesince, kapatılan YARSAV'ın Başkan Yardımcısı ve eski Danıştay üyesi Oktay Aydın'a FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis cezası verildi.

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