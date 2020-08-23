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Eski Azerbaycan Cumhurbaşkanı Elçibey, vefatının 20. yılında anıldı

Ankara'daki Azerbaycan vatandaşları, vefatının 20. yılında Azerbaycan'ın ikinci Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey'i andı.

Fırat Taşdemir   | 23.08.2020
Eski Azerbaycan Cumhurbaşkanı Elçibey, vefatının 20. yılında anıldı Fotoğraf: Erçin Top - Anadolu Ajansı

Ankara

Ulus'taki Atatürk heykeli önünde toplanan grup, anma etkinliği öncesinde İstiklal Marşı ve Azerbaycan milli marşını okudu.

Grup adına açıklama yapan Şeyda Kemaloğlu, Elçibey'in dünya Türklerinin birliğini savunan bir lider olduğunu söyledi.

Elçibey'in Azerbaycan halkının kalbinde yaşadığını belirten Kemaloğlu, Elçibey'in ideolojisi ve fikirlerinin ebedi olarak yaşayacağını ifade etti.

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