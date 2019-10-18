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Eski AA çalışanlarından Adnan Çağlayan'ın cenazesi toprağa verildi

Dün vefat eden Anadolu Ajansının (AA) eski Tahran ve Atina temsilcilerinden Adnan Çağlayan'ın cenazesi, memleketi İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Mustafa Güngör   | 18.10.2019
Eski AA çalışanlarından Adnan Çağlayan'ın cenazesi toprağa verildi Fotoğraf: Mustafa Güngör/AA

İzmir

Dün vefat eden Anadolu Ajansının (AA) eski Tahran ve Atina temsilcilerinden Adnan Çağlayan'ın cenazesi, memleketi İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Dün geçirdiği rahatsızlık sonucu 57 yaşında yaşamını yitiren Çağlayan'ın cenazesi, Karşıyaka Beşikçioğlu Camisi'nde cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Adnan Çağlayan için düzenlenen cenaze törenine, yakınlarının yanı sıra meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Diplomasi Muhabirleri Derneği (DMD) üyesi olan Çağlayan, 1990-2011 yıllarında AA'nın Tahran ve Atina bürolarının temsilciliğinin yanı sıra Ankara'da görev yapmış, 2011'de AA Dış Yayınlar Müdür Yardımcısıyken emekli olmuştu.

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