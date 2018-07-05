Eşini öldüren emekli polis için ağırlaştırılmış müebbet istemi

ADANA

Adana'da tartıştığı eşini öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan emekli polis memuru hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi Zahit Akdağ Bulvarı'ndaki bir apartman dairesinde 31 Mayıs'ta eşi Nilay Güngör'ü (57) tabancayla öldürüp teslim olduktan sonra tutuklanan emekli polis memuru Hasan Güngör (56) hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısının Güngör hakkında "eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırladığı iddianame Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, 2017 yılında Aksaray Emniyet Müdürlüğünde görev yapan Hasan Güngör'ün emekli olduktan sonra Adana'ya yerleştiği ve eşi Nilay ile aralarında geçimsizlikler başladığı ve çıkan tartışmada polis memurunun eşini tabancayla öldürdüğü belirtildi.

İddianamede, olaya şahit olan çiftin kızı ile görgü tanıklarının ifadelerine de yer verildi.

Sanık Güngör, iddianamede yer alan savunmasında, eşi ile 6 aydır aralarında sıkıntılar yaşandığını, eşinin tavırlarının kendisine karşı değiştiğini, evde farklı odalarda uyuduklarını kaydetti.

Eşinin evde yemek yapmadığını, küçük tartışmalar nedeniyle de kendisine "Sen psikopatsın." dediğini öne süren Güngör, olay günü de eşinin kızıyla dışarı çıkacağı sırada tartışmaya başladıklarını ifade etti.

Tartışma sırasında bir anlık sinirle eşine yakın mesafeden 6-7 el ateş açtığını itiraf eden sanık, "Bu arada kızım bağırarak evden çıktı. Polisleri arayıp eşimi öldürdüğümü söyleyerek teslim oldum. Pişmanım. Eşim birkaç kez evi terk etmişti, benden boşanacağını söylüyordu." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Neşet Karadağ

