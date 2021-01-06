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Esenyurt'taki su kesintisi damacana su satışlarını arttırdı

Esenyurt'ta, isale hattındaki çalışma dolayısıyla yaşanan su kesintisi, damacana su satışlarının artmasına neden oldu.

Fatih Çağlar Demirbaş   | 06.01.2021
Esenyurt'taki su kesintisi damacana su satışlarını arttırdı

İstanbul

Şahintepe-Esenyurt'taki ana isale hattında yapılan deplase bağlantı çalışması nedeniyle ilçede Talatpaşa, Turgut Özal, Yenikent, Süleymaniye, Saadetdere, Selahaddin Eyyubi, Sultaniye, Yeşilkent, Üçevler, İncirtepe, İnönü, Örnek, Yunus Emre, Zafer, Çınar, Balıkyolu, Bağlarçeşme, Esenkent, Aşık Veysel, Akevler, Akşemseddin, Ardıçlı, Fatih, Namık Kemal, Orhangazi, Pınar, Mehterçeşme, Güzelyurt, Koza, Mehmet Akif Ersoy mahallelerinde sular kesildi.

7 Ocak saat 03.00 civarında bitirilmesi öngörülen çalışma nedeniyle evlerinde su sıkıntısı yaşayan vatandaşlar, su ihtiyaçlarını damacana su satışı yapan firmalar aracılığıyla gideriyor.

Esenyurt'ta damacana su satan Mazlum Yazlak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün akşam saat 21.00'de başlayan su kesintisi nedeniyle damacana su satışlarının yüzde 35-40 civarında arttığını söyledi.

Yazlak, ayrıca mevcut abonelerin boş damacana iadesi yapmak istemediklerini, fazladan damacana talebinde bulunduklarını belirtti.

Bu arada, Avcılar, Büyükçekmece, Başakşehir, Beylikdüzü ve Çatalca'nın bazı mahallelerinde de çalışma nedeniyle su kesintisi uygulanıyor.

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