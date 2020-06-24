Euro
7.74
Dolar
6.86
BIST 100
115,768.80
Altın
1,756.92
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Esenyurt'ta tahliye ve temizlik çalışmaları tamamlandı

İstanbul Esenyurt'ta yoğun yağış nedeniyle oluşan su baskınında hasar gören ev ve iş yerlerinde su tahliyesi ile çamur temizleme çalışmaları tamamlandı.

Mustafa Hatipoğlu   | 24.06.2020
Esenyurt'ta tahliye ve temizlik çalışmaları tamamlandı Fotoğraf: Esra Bilgin /AA

İstanbul

İtfaiye ekipleri pompa ve vidanjörlerle yaptığı tahliye işlemlerinin ardından bölgeden ayrıldı. Belediyeye ait araçlar sokakları yıkadı.

Ev ve iş yerleri zarar gören vatandaşlar, çamur içinde kalan eşyalarını dışarı çıkardı.

Hasar tespit çalışmalarının devam ettiği bölgede, polis ekiplerinin güvenlik amaçlı bekleyişi sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika’da Kovid-19 vaka sayısı 327 bin 464’e yükseldi
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun maske kullanması için mahkeme kararı çıkarıldı
Gana'da Kovid-19 vakası sayısı 14 bin 568'e yükseldi
BM'nin 28 çalışanı Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin yüzde 20-25 değer kaybetmesi bekleniyor

Benzer haberler

Esenyurt'ta tahliye ve temizlik çalışmaları tamamlandı

Esenyurt'ta tahliye ve temizlik çalışmaları tamamlandı

Bakan Yardımcıları Çataklı ve Varank, Esenyurt'ta incelemelerde bulundu

Esenyurt'ta su basan evden kurtarılan 3 çocuk hastaneye kaldırıldı

İstanbul'da sağlık çalışanlarına bıçak ve demir çubukla saldıran şüpheli tutuklandı

İstanbul'da sağlık çalışanlarına bıçak ve demir çubukla saldıran şüpheli tutuklandı