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Esenyurt'ta 3 ay önce yüksekten düşen polis memuru şehit oldu

Esenyurt'ta 3 ay önce bir operasyonda yüksekten düşerek yaralanan polis memuru Hakan Çetinkol, şehit oldu.

Kaan Bozdoğan   | 13.08.2020
Esenyurt'ta 3 ay önce yüksekten düşen polis memuru şehit oldu

İstanbul

Alınan bilgiye göre, 9 Mayıs'ta bir operasyonda çatıdan düşerek ağır yaralanan ve tedavi altına alınan polis memuru Hakan Çetinkol, İstinye Üniversite Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti.

Siirt nüfusuna kayıtlı şehit Çetinkol için Esenyurt Emniyet Müdürlüğü önünde bugün sabah tören düzenleneceği öğrenildi.

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