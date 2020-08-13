Esenyurt'ta 3 ay önce yüksekten düşen polis memuru şehit oldu
Esenyurt'ta 3 ay önce bir operasyonda yüksekten düşerek yaralanan polis memuru Hakan Çetinkol, şehit oldu.
İstanbul
Alınan bilgiye göre, 9 Mayıs'ta bir operasyonda çatıdan düşerek ağır yaralanan ve tedavi altına alınan polis memuru Hakan Çetinkol, İstinye Üniversite Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti.
Siirt nüfusuna kayıtlı şehit Çetinkol için Esenyurt Emniyet Müdürlüğü önünde bugün sabah tören düzenleneceği öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.