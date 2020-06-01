Esendere Gümrük Kapısı'nda 142 kilogram eroin ele geçirildi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı'nda bir tırda 142 kilogram eroin ele geçirildi. Bulunan eroinin, son 5 yılda kara gümrük kapılarında ele geçirilen en yüksek miktar olduğu belirtildi.
Hakkari
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, İran'dan Türkiye'ye giriş yapan tırı şüphe üzerine durdurdu.
Ekipler, X-ray taramasından geçirdikleri tırın 6 ay önce Edirne Hamzabeyli Gümrük Kapısı'ndan geçerken kaydedilen görüntülerini inceledi.
Titizlikle yapılan incelemelerde aracın dorsesinde farkılık olduğu tespit edildi.
Son 5 yıldaki en yüksek miktar
Dedektör köpek kullanılarak yapılan detaylı aramada aracın 5 bölmesinde 142 kilogram eroin bulundu.
Bulunan eroinin, son 5 yılda kara gümrük kapılarında ele geçirilen en yüksek miktar olduğu belirtildi.
Tır şoförü gözaltına alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.