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Erzurum'da kar sularının oluşturduğu menderesler büyülüyor

Erzurum'un 1400 rakımlı Aşkale ilçesinde, kar sularının oluşturduğu küçük gölet ve menderesler, görenleri hayran bırakıyor.

Sagip Sezginer   | 13.06.2021
Erzurum'da kar sularının oluşturduğu menderesler büyülüyor Fotoğraf: Sagip Sezginer - Anadolu Ajansı

Erzurum

Kente 25 kilometre uzaklıktaki Aşkale ilçesinin yüksek kesimlerinde bulunan kar kütleleri, hava sıcaklıklarının artmasıyla erimeye başladı.

Kar suları, Daphan Ovası'nın yer aldığı düzlük alanda küçük gölet ve menderesler oluşturdu. 


Büyüleyici güzelliğe sahip göletler ve doğanın kılcal damarları gibi kıvrılan menderesler, drone ile görüntülendi.

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