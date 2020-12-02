Euro
9.44
Dolar
7.82
BIST 100
1,325.29
Altın
1,813.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Erzurum'da cuma namazı spor salonlarında da kılınabilecek

Erzurum İl Hıfzıssıha Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında camilerdeki yoğunluğun önüne geçilmesi amacıyla, belirlenen spor salonlarının cuma namazı için ibadete açılmasına karar verdi.

Sagip Sezginer   | 02.12.2020
Erzurum'da cuma namazı spor salonlarında da kılınabilecek

Erzurum

Vali Okay Memiş başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıha Kurulu, Kovid-19'un yayılmasının önlenmesi için bazı ek tedbir kararları aldı.

Bu kapsamda, kentte özel ve resmi olarak eğitim veren gündüzlü Kur'an kurslarının yıl sonuna kadar, yatılı Kur'an kurslarının ise 21 gün boyunca eğitimlerini uzaktan eğitim yoluyla sürdürmesi kararlaştırıldı.

Kent merkezi ve ilçelerde değişen hava koşulları nedeniyle kapalı alanların kullanılması zorunluluğu oluştuğundan, camilerdeki yoğunluğun önüne geçilmesi için cuma namazlarında belirlenen spor salonlarının ibadete açılması kararı alındı.

İl ve ilçelerdeki camilerin yanı sıra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile bazı okulların spor salonlarında cuma namazı kılınabilecek.

Toplantıda, kent genelindeki anaokulu ve anasınıflarının faaliyetlerine ara verilmesi de kararlaştırıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 64 milyon 195 bini aştı
ABD'de ilk Kovid-19 aşıları sağlık çalışanları ile yaşlı bakımevlerine dağıtılacak
Japonya'da Kovid-19'dan bir günde 41 ölüm
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 64 milyonu geçti

Benzer haberler

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 64 milyon 195 bini aştı

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 64 milyon 195 bini aştı

Sivasspor'da 2'si futbolcu 4 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Erzurum'da cuma namazı spor salonlarında da kılınabilecek

Tekirdağ Milletvekili Aygun'un Kovid-19 testi pozitif çıktı

Tekirdağ Milletvekili Aygun'un Kovid-19 testi pozitif çıktı
ABD'de ilk Kovid-19 aşıları sağlık çalışanları ile yaşlı bakımevlerine dağıtılacak

ABD'de ilk Kovid-19 aşıları sağlık çalışanları ile yaşlı bakımevlerine dağıtılacak
Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 198 bini aştı

Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 198 bini aştı