Euro
7.74
Dolar
6.85
BIST 100
116,695.80
Altın
1,772.45
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Erzurum'da Bakan Albayrak ve ailesine yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan kişi tutuklandı

Erzurum'da, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın şahsına ve ailesine yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan 1 kişi tutuklandı.

Muhammet Mutaf   | 02.07.2020
Erzurum'da Bakan Albayrak ve ailesine yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan kişi tutuklandı

Erzurum

Erzurum'da, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın şahsına ve ailesine yönelik sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunduğu tespit edilen F.K. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bine yaklaştı
İsviçre'nin seyahat kısıtlaması getirdiği 29 ülke arasında Türkiye yok
Botsvana Devlet Başkanı Masisi, Kovid-19 şüphesiyle karantinaya girdi
Sağlık Bakanlığı 'Kovid-19' raporunu yayımladı
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 818'e yükseldi

Benzer haberler

Erzurum'da Bakan Albayrak ve ailesine yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan kişi tutuklandı

Erzurum'da Bakan Albayrak ve ailesine yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan kişi tutuklandı

EGM: Sosyal medyada 7 gün 24 saat esasına göre siber devriye faaliyetleri yürütülüyor

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel gündemi değerlendirdi

CHP'li Öztunç: Sosyal medyaya ilişkin düzenlemeyi hep birlikte yapalım

CHP'li Öztunç: Sosyal medyaya ilişkin düzenlemeyi hep birlikte yapalım
Bakan Albayrak ve ailesine yönelik paylaşımlara ilişkin soruşturmada 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

Bakan Albayrak ve ailesine yönelik paylaşımlara ilişkin soruşturmada 2 şüpheli adliyeye sevk edildi
Çankırı ve Kastamonu Belediye başkanlarından sosyal medya hesaplarını askıya alma kararı

Çankırı ve Kastamonu Belediye başkanlarından sosyal medya hesaplarını askıya alma kararı