Erzurum'da Bakan Albayrak ve ailesine yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan kişi tutuklandı
Erzurum'da, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın şahsına ve ailesine yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunan 1 kişi tutuklandı.
Erzurum
Erzurum'da, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın şahsına ve ailesine yönelik sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunduğu tespit edilen F.K. gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.