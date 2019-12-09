Euro
6.43
Dolar
5.80
BIST 100
108,835.10
Altın
1,463.13
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Asya’nın Kalbi - İstanbul Süreci 8. Bakanlar Konferansı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Malezya Ulaştırma Bakanı Bakanı'nı kabul ediyor İçişleri Bakanlığı: "Muş kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin gri kategoride aranan Erdal Tekay olduğu tespit edildi
logo
Türkiye

Erzurum ve Iğdır'da hava ulaşımına sis engeli

Erzurum ile Iğdır'da etkili olan yoğun sis nedeniyle planlanan bazı uçak seferleri iptal edildi.

İlhami Erkılıç,Hüseyin Yıldız   | 09.12.2019
Erzurum ve Iğdır'da hava ulaşımına sis engeli Fotoğraf: Hüseyin Yıldız/AA

Erzurum

Kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Erzurum'da gece saatlerinde başlayan sis sabah yoğunlaştı.

Yüksek kesimlerde daha çok etkili olan sis yüzünden Erzurum Havalimanından yapılması planlanan bazı uçak seferleri iptal edildi.

Sisin, görüş mesafesini yer yer 50 metreye düşürmesi nedeniyle şehri çevre illere bağlayan kara yolları başta olmak üzere yollardaki sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Iğdır'da da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu.

Kentte sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle öğleden sonra İstanbul-Iğdır ile Ankara-Iğdır arasında yapılması planlanan uçak seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.

Sis yüzünden Iğdır'ı, Kars, Ağrı ve Nahçıvan'a bağlayan kara yollarında sürücüler zor anlar yaşadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye-Libya anlaşmasının hukuki ve stratejik boyutları
Devasa sorunlarını çözmeden Fransa’da sular durulmaz
Ukrayna krizi yeniden masaya yatırılıyor
Hindistan’ın Hint-Pasifik duruşu Amerikan vizyonundan çok farklı
Körfez krizinde sona doğru

Benzer haberler

Erzurum ve Iğdır'da hava ulaşımına sis engeli

Erzurum ve Iğdır'da hava ulaşımına sis engeli