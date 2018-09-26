Erzurum Kalesi tarihi hüviyetine kavuşuyor

Erzurum Valisi Azizoğlu, Erzurum Kalesi'nin onarılması ve ziyaretçilerin hizmetine açılması için 3 milyon lira kaynak aktarıldığını belirterek, "Tarihine uygun yeni yapılaşmayla Erzurum Kalesi'ni tarihi hüviyetine kazandıracağız." dedi.

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Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, ilde sürdürülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında onarımı devam eden Erzurum Kalesi'ndeki çalışmaları yerinde görmek ve bilgi almak amacıyla kalede incelemelerde bulundu.

Vali Azizoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kent genelinde kentsel dönüşüm çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi.

Bu çalışmaların Valilik başta olmak üzere diğer kamu kuruluşlarınca desteklendiğini belirten Azizoğlu, "Tarihi mekanların tümünde kentsel dönüşüm faaliyetleri devam ediyor. Bu manada kamu kurumlarımız da kendilerine düşen görevleri aynı hızla sürdürüyor." diye konuştu.

Azizoğlu, tarihi Erzurum Kalesi'nde de bu çerçevede çalışmalar yapıldığını anlattı.

Kalenin dış onarımının yanı sıra içinde de çeşitli kazı işlemlerinin yapıldığını ifade eden Azizoğlu, kazıların, kalede hangi tür yerleşimlerin olduğunu ve tarihi süreçte neler yaşandığını gün yüzüne çıkarmak amacıyla yürütüldüğünü aktardı.

Azizoğlu, şunları kaydetti:

"İnşallah bu çalışmalar bittiğinde kale dışı ve içiyle önemli bir turistik mekan olarak ziyaretçilerin hizmetine açılacak. Böylece bu tarihi mekanların yeniden canlanması ve gelecek nesillere tam ve sağlıklı şekilde aktarılması sağlanacak. Bu manada Erzurum'daki diğer tarihi binaların da onarımını yapmaya devam ediyoruz. Tarihine uygun yeni yapılaşmayla Erzurum Kalesi'ni tarihi hüviyetine kazandıracağız."

Muhabir: Yunus Hocaoğlu