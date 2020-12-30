Erzincan'ın yüzeyi buz tutan Ardıçlı Gölü'nde kış güzelliği
Erzincan'da soğuk havanın etkisiyle yüzeyi buzla kaplanan Ardıçlı Gölü'nde güzel manzaralar oluştu.
Erzincan
Hava sıcaklığının yüksek kesimlerde sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü kentte, Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde bulunan Ardıçlı Gölü'nün yüzeyi buz tuttu.
Beyaz örtüyle bütünleşen göl ve çevresinde seyrine doyumsuz manzaralar oluştu.
Ardıçlı Gölü'ndeki kış güzelliği, drone ile havadan görüntülendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.