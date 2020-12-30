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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi sınır hattında.
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Türkiye

Erzincan'ın yüzeyi buz tutan Ardıçlı Gölü'nde kış güzelliği

Erzincan'da soğuk havanın etkisiyle yüzeyi buzla kaplanan Ardıçlı Gölü'nde güzel manzaralar oluştu.

Barış Yalçınkaya,Kemal Özdemir   | 30.12.2020
Erzincan'ın yüzeyi buz tutan Ardıçlı Gölü'nde kış güzelliği Fotoğarf: Barış Yalçınkaya / AA

Erzincan

Hava sıcaklığının yüksek kesimlerde sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü kentte, Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde bulunan Ardıçlı Gölü'nün yüzeyi buz tuttu.

Beyaz örtüyle bütünleşen göl ve çevresinde seyrine doyumsuz manzaralar oluştu.

Ardıçlı Gölü'ndeki kış güzelliği, drone ile havadan görüntülendi.

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