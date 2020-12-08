Erzincan'da FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 6 asker gözaltına alındı
Erzincan'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik operasyonda 6 muvazzaf asker gözaltına alındı.
Erzincan
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir merkezli 50 ildeki FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı verilen ve örgütün sözde mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.
Ekipler, kentte eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 muvazzaf askeri gözaltına aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.