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Erzincan'da FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 6 asker gözaltına alındı

Erzincan'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik operasyonda 6 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Kemal Özdemir   | 08.12.2020
Erzincan'da FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 6 asker gözaltına alındı

Erzincan

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir merkezli 50 ildeki FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı verilen ve örgütün sözde mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı. 

Ekipler, kentte eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 muvazzaf askeri gözaltına aldı.

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