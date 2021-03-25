Erzincan martta yeniden beyaza büründü
Erzincan'da etkili olan kar yağışı il merkezini yeniden beyaza bürüdü.
Ankara
Gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı.
Cadde ve sokakların beyaz örtüyle kaplandığı kentte, belediye ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışması başlattı.
Üzümlü ilçesinde ise karla kaplı park ve bahçelerde güzel manzaralar oluştu.
Öte yandan Erzurum'da da aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.
239 köy yolu ulaşıma kapandı
Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle 239 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Kent merkezi ve yüksek kesimlerde etkili olan kar ve tipi ulaşımda aksamalara yol açtı.
İl Özel İdaresi ekipleri, kardan kapanan, il merkezinde 20, ilçelerden Çayırlı'da 40, İliç'te 25, Kemah'ta 15, Kemaliye'de 15, Otlukbeli'de 9, Refahiye'de 90, Tercan'da 15 ve Üzümlü'de 10 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.
Karla mücadele çalışmalarını 9 ekip, 12 greyder, 10 kepçe ve 4 bıçaklı kamyon desteğiyle yürütüyor.
Adıyaman ve Malatya'da da kar yağışı etkili oluyorAdıyaman'da kar nedeniyle 38 yerleşim biriminin yolu kapandı.
Adıyaman İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Çelikhan, Kahta ve Sincik ilçelerine bağlı 14 köy ve 24 mezranın yolunun kapandığı bildirildi.
Açıklamada, 40 kişilik ekibin 36 araçla karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.
Öte yandan Malatya’nın yüksek kesimleriyle Doğanşehir ilçesinde de kar yağışı etkili oldu.
Gece başlayan yağmur yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Kent merkezinin yüksek kesimleri ile Beydağları beyaza büründü.
Doğanşehir ilçesinde de kar yağışının etkisiyle evlerin çatıları ve araçların üstü karla kaplandı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.