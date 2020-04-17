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Eroğlu Holding'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 milyon lira destek

Eroğlu Holding, Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 milyon lira bağışla destekte bulundu.

Uğur Aslanhan   | 17.04.2020
Eroğlu Holding'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 milyon lira destek

İstanbul

Eroğlu Holding'in açıklamasına göre, holding, 2 milyon liralık bağışın yanı sıra maske üretimiyle de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye katkıda bulunuyor. 

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Eroğlu, holding olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan kampanyaya destekte bulunmayı milli sorumluluk olarak gördüklerini bildirdi.

İstanbul ve Aksaray'daki fabrikalarında üretimine başladıkları koruyucu maskelerin ilk teslimatının Sağlık Bakanlığı'na yapıldığını belirten Eroğlu, şunları kaydetti:

"Salgına karşı ülkece verilen mücadelede birlik ve beraberlik çok önemli. Benzeri uzun yıllardır görülmemiş, 100 yılda bir karşımıza çıkan çok zor bir salgını yenmek için çalışıyoruz. Devletimizin de desteğiyle 38 ülkedeki 16 bin çalışanımızla dayanışma ve birlik içerisinde, yollarımızı ayırmadan, onlara sahip çıkarak geleceğe güçlü bir şekilde hazırlanıyoruz. Çalışanlarımızla bir bütün olmaya ve üretmeye var gücümüzle devam edeceğiz."

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