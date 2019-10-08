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Ergenekon kumpası davasında Haşıloğlu ve Dalkuş'a kırmızı bülten

Yargıtaydaki Ergenekon kumpası davasında, firari eski hakim Sami Haşıloğlu ve eski savcı Murat Dalkuş hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına hükmedildi

Kemal Karadağ   | 08.10.2019
Ergenekon kumpası davasında Haşıloğlu ve Dalkuş'a kırmızı bülten

Ankara

Yargıtaydaki Ergenekon kumpası davasında, firari eski hakim Sami Haşıloğlu ve eski savcı Murat Dalkuş hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına hükmedildi.

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