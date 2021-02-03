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Ergene Nehri'nin taşması sonucu tarım arazileri su altında kaldı

Kırklareli'nde Ergene Nehri'nin debisi, bölgedeki sağanak sonucu yükseldi, tarım arazileri ile panayır alanı su altında kaldı.

Özgün Tiran   | 03.02.2021
Ergene Nehri'nin taşması sonucu tarım arazileri su altında kaldı Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Kırklareli

Kırklareli'nde Ergene Nehri'nin taşması sonucu tarım arazileri su altında kaldı

Kırklareli'nde Ergene Nehri'nin debisi, bölgedeki sağanak sonucu yükseldi. Pehlivanköy ilçesinde bazı noktalarda nehrin yatağından çıkmasıyla etrafındaki tarım arazileri ile panayır alanı su altında kaldı. ( Özgün Tiran - Anadolu Ajansı )

Bölgede sağanaklar nedeniyle debisi yükselen Ergene Nehri, Pehlivanköy ilçesinde bazı noktalarda yatağından çıktı.

Taşkın nedeniyle nehir etrafındaki tarım arazileri ile panayır alanı su altında kaldı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Müdürlüğü ile Karayolları ekipleri, bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşlardan Ersin Kavakoğlu, AA muhabirine, sağanak nedeniyle nehrin taştığını söyledi.


Panayır alanındaki binaların su altında kaldığını ifade eden Kavakoğlu, nehrin debisinin artışını sürdüğünü kaydetti.

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