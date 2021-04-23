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Türkiye

Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu'nda teröristlerin kullandığı 9 sığınak imha edildi

Güvenlik güçleri, operasyonun başlatıldığı 5 Şubat'tan bu yana dağlık ve ormanlık alanlarda teröristlerce kullanıldığı belirlenen 76 sığınak ve mağarayı imha etti.

Sidar Can Eren   | 23.04.2021
Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu'nda teröristlerin kullandığı 9 sığınak imha edildi

Tunceli

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde düzenlenen operasyonda teröristlerin kullandığı belirlenen 9 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında Ovacık kırsalında operasyon düzenledi.

Arazi araması yapan güvenlik güçleri, teröristlerce kullanıldığı belirlenen 9 sığınak tespit etti.

Operasyonun başından bu yana 76 sığınak imha edildi

İmha edilen sığınaklardaki aramada, 50 kalaşnikof mühimmatı, 8 pil bloğu, soba, batarya, 2 büyük tüp, 10 küçük tüp, 800 metre elektrik kablosu, 100 metre ip, 20 büyük pil, 150 metre sera naylonu, 1 kilogram çivi, 2o metre branda, 10 kilogram şeker, 10 litre yağ ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Operasyonun başlatıldığı 5 Şubat'tan bu yana ise gece gündüz arazide kalarak terör örgütü mensuplarının peşine düşen güvenlik güçleri, Munzur, Pülümür, Mercan, Ali Boğazı ve Ahpanos vadilerindeki dağlık ve ormanlık alanlarda teröristlerce kullanıldığı belirlenen 76 sığınak ve mağarayı imha etti.

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