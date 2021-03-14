'Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu'nda teröristlerce kullanılan 5 sığınak imha edildi
Tunceli'nin Hozat ilçesinde terör örgütlerine yönelik operasyonda kullanılamaz hale getirilen 5 sığınakta çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Tunceli
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu" kapsamında Hozat ilçesi kırsalında operasyon düzenledi.
Operasyonda teröristlerce kullandığı belirlenen 5 sığınak, güvenlik güçlerince imha edildi.
Sığınaklarda yapılan aramalarda çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Bölgede terörist unsuzların etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyonlar sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.