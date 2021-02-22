Euro
8.55
Dolar
7.04
BIST 100
1,550.61
Altın
1,807.84
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

'Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu'nda teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildi

Tunceli'de terör örgütüne yönelik düzenlenen "Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu"nda tespit edilen 2 sığınağın imha edildiği bildirildi.

Sidar Can Eren   | 22.02.2021
'Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu'nda teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildi

Tunceli

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentin kırsalında yürütülen "Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu" kapsamında yaptığı arazi aramalarında 2 sığınak tespit etti.

Güvenlik güçlerince imha edilen sığınaklardaki aramalarda, bomba yapımında kullanılan 100 kilogram amonyum nitrat ve 9 pilin yanı sıra 15 kilogram şeker, 10 kilogram çay, 10 çift mekap ayakkabı ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirildi.

Bölgedeki operasyonlar, terör unsurlarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla karadan ve havadan sürdürülüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 511 bin 302'ye yükseldi
İskoçya'da, Kovid-19 aşısı hastaneye yatışları ciddi oranda düşürdü
Muğla'da yaşayan yerleşik yabancılar Kovid-19 aşısının ilk dozunu oldu
Kovid-19'u yenen taksi şoförü Baran: İnsanın öleceğini düşünüp eşiyle vedalaşması çok zor geliyor
'Akciğer tomografisini görünce başımdan aşağı kaynar sular döküldü'

Benzer haberler

'Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu'nda teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildi

'Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu'nda teröristlerce kullanılan 2 sığınak imha edildi

MİT, PKK'nın istihbarat ve finans faaliyetlerini yürüten 3 örgüt mensubunu etkisiz hale getirdi

Teröristlerin izini süren komandoların 'keskin burunlu' yardımcıları: 'Tatya' ve 'Hızar'

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı

Adana merkezli 11 ilde nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet soruşturması kapsamında 41 gözaltı

Adana merkezli 11 ilde nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet soruşturması kapsamında 41 gözaltı
Erzincan'da komandolara kırsaldaki köylülerden moral desteği

Erzincan'da komandolara kırsaldaki köylülerden moral desteği