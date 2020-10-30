Euro
9.77
Dolar
8.39
BIST 100
1,112.37
Altın
1,878.41
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir'de arama kurtarma çalışmaları sürüyor İzmir depremindeki Buse'yi kurtarma çalışmaları devam ediyor
logo
Türkiye

Erdoğan'dan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e teşekkür mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sayın Başbakan, şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Türkiye de Yunanistan'a her türlü yardım için hazırdır. Zor zamanlarda iki komşunun dayanışma göstermesi bu hayattaki birçok şeyden daha değerlidir" dedi.

Kaan Bozdoğan   | 30.10.2020
Erdoğan'dan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e teşekkür mesajı

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ege Denizi'ndeki depremin ardından telefonla görüştüğü Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in sosyal medya paylaşımına yanıt verdi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ege Denizi'ndeki depremle ilgili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Twitter'da paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Twitter'dan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in mesajını alıntılayarak İngilizce yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Başbakan, şahsım ve milletim adına teşekkür ediyor, ben de tüm Yunanistan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Türkiye de Yunanistan'a her türlü yardım için hazırdır. Zor zamanlarda iki komşunun dayanışma göstermesi bu hayattaki birçok şeyden daha değerlidir."

Miçotakis Twitter'daki paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iki ülkeyi de sarsan depremde can kayıplarından ötürü başsağlığı dilediğini belirterek, "Farklılıklarımız ne olursa olsun, bunlar, halklarımızın birlik olma zamanları." ifadelerini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Belçika'da mağazalar kapatılıyor
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Sağlık Bakanı Koca: Yerli ürünlerimizi kardeşlerimizle paylaşarak salgınla mücadeleye katkı sağlıyoruz
Avrupa'da Kovid-19 vakaları hızla artmaya devam ediyor
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 322 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 78 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Erdoğan'dan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e teşekkür mesajı

Erdoğan'dan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e teşekkür mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurtarma çalışmalarının bir an önce sonuçlanması için tüm imkanları seferber ettik

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Farklılıklarımız ne olursa olsun bunlar halklarımızın birlik olma zamanları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile telefonda görüştü
Büyükelçi Yalçın: Şiddet içeren aşırılık, herhangi bir din veya siyasi görüş adına makul görülemez

Büyükelçi Yalçın: Şiddet içeren aşırılık, herhangi bir din veya siyasi görüş adına makul görülemez
Aliyev, Erdoğan'ı arayarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

Aliyev, Erdoğan'ı arayarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı