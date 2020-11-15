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Erdoğan'dan yanan tarihi Vaniköy Camii paylaşımı: En kısa sürede aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldıracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çıkan yangında kullanılamaz hale gelen tarihi Vaniköy Camii'nin, en kısa sürede yüzlerce yıllık tarihi dokusuna ve aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırılacağını bildirdi.

Özcan Yıldırım   | 15.11.2020
Erdoğan'dan yanan tarihi Vaniköy Camii paylaşımı: En kısa sürede aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldıracağız

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, bugün, İstanbul Boğazı'nın sembollerinden tarihi Vaniköy Camii'nde çıkan yangının herkesi derinden üzdüğünü belirterek, "Camimizi inşallah en kısa sürede yüzlerce yıllık tarihi dokusuna ve aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırarak gelecek nesillere miras bırakacağız." ifadelerini kullandı.

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