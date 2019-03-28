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Erdoğan'dan 'Wonderland Eurasia 23 Nisan'a kadar ücretsiz olsun' talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ankara adayı Özhaseki'ye, 31 Mart yerel seçimlerini kazanması halinde Wonderland Eurasia'ya ücretsiz girişlerin 23 Nisan'a kadar devam etmesi talimatını verdi.

Aybüke İnal   | 28.03.2019
Erdoğan'dan 'Wonderland Eurasia 23 Nisan'a kadar ücretsiz olsun' talimatı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimini kazanması halinde AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'ye, Wonderland Eurasia'ya (Ankapark) girişlerin ücretsiz olarak 23 Nisan'a kadar sürdürülmesi talimatını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atakule'de gençlerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın "Bu Ankapark'ı 31 Mart akşamına kadar değil de inşallah, seçimi kazanacağınıza da inanıyorum ve bir meclis kararı almak suretiyle 23 Nisan akşamına kadar Ankapark'ı açık tutsanız ücretsiz olarak, 23 Nisan'ı da orada kutlama imkanları olsa. Böyle bir fırsatı tüm gençliğimize verirsek inanıyorum ki çok hayır dualarını alırız, isabetli olur." talimatı üzerine Özhaseki, "Derhal efendim" dedi.

Erdoğan'ın gülümseyerek, "Ver sözü o zaman" demesi üzerine Özhaseki şunları kaydetti:

"Ankapark hususu Ankara'da çok tartışıldı. Özellikle onun maliyetleri hususunda, gerekliliği konusunda o kadar çok speküle, haksızlık ettiler ki. Yalanlar, iftiralar arka arkaya geldi. Ancak açıldığı andan itibaren gördüğümüz şu. Ankara için çok gerekli bir projeymiş. Gerçekten de insanlar evlerinde oturup ihtiyaçları karşılanıp iş yerlerine gidip geliyorlar ancak meşru olan eğlence, gençlerin özellikle aktiviteleri orada sunuldu. İlk gün açıldığında 230 bin kişiydi hafta içinde, ikinci gün ben de gittim eşimle birlikte gezdim orada. Akşam 16.00 civarında 980 bin kişi gelmişti. Müthiş bir ihtiyaç olduğunu herkes görüyor bunun. Maliyetleri de çok yüksek değil zaten. Şimdi inşallah bunu 23 Nisan'a kadar talimatlarınız doğrultusunda meclis kararı alıp uzatırsak herhalde Ankara'da herkes geldiği gibi, birkaç kez de gelmiş olurlar. Ondan sonra da devam eder, bu ihtiyaç karşılanmış olur. Ankaralı hemşehrilerimiz bizden bunu bekliyor herhalde efendim, bu talimatınızı da yerine getirmiş oluruz."

Ankara'daki gençler için düşünülen diğer projelerin sorulması üzerine Özhaseki, öğrencilerin ihtiyaçları üzerine oldukça uzun süredir çalıştıklarını kaydetti. Çay, çorba, çamaşır" diye tanımlanan 3Ç projelerine önem verdiklerini belirten Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde üniversitelerin önlerine kurdukları mobil araçlarla öğrencilere çay, çorba dağıttıklarını anlattı. Öğrencilerin çamaşırlarının yıkanması ihtiyacının da önemli olduğunu belirten Özhaseki, millet kıraathaneleri gibi, yurt dışında ismi "uyanık kütüphane" olarak anılan 24 saat açık kütüphaneleri için de 10 nokta belirlediklerini ifade etti.

Özhaseki, Saraçoğlu Mahallesi'nde Cumhuriyet döneminin ilk bürokratlarının kaldığı evlerin her birini, bir sanat dalının icra edildiği mekanlar haline getirmeyi planladıklarını söyledi. "Burayı keyifli bir mekan, kültür sanat dallarının hepsinin icra edileceği bir buluşma noktası haline getirmeyi düşündük." ifadelerini kullanan Özhaseki, Ankara'nın böylece kültürün de sanatın da merkezi olacağını, gençlerin de istedikleri bir sanat dalını icra edecek noktaya geleceğini vurguladı.

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