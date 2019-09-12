Erdoğan Yerli Otomobil Konsorsiyumu temsilcileriyle görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ile Yerli Otomobil Konsorsiyumu temsilcilerini kabul etti.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Yerli Otomobil Konsorsiyumu temsilcileri ile bir araya geldi.
Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı olarak gerçekleştirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.