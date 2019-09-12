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Erdoğan Yerli Otomobil Konsorsiyumu temsilcileriyle görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ile Yerli Otomobil Konsorsiyumu temsilcilerini kabul etti.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 12.09.2019
Erdoğan Yerli Otomobil Konsorsiyumu temsilcileriyle görüştü

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Yerli Otomobil Konsorsiyumu temsilcileri ile bir araya geldi.

Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

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