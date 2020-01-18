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Erdoğan ve Merkel'den Libya görüşmesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda Libya konusunu görüştü.

Berk Özkan   | 18.01.2020
Erdoğan ve Merkel'den Libya görüşmesi

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

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