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Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklamasında bulunuyor
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Erdoğan ve Japonya Başbakanı Abe koronavirüsle mücadeleyi görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile telefonda görüştü. Görüşmede koronavirüsle mücadelede iş birliği başta olmak üzere ikili ilişkiler ele alındı.

Çiğdem Münibe Alyanak   | 17.04.2020
Erdoğan ve Japonya Başbakanı Abe koronavirüsle mücadeleyi görüştü

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, koronavirüsle mücadelede iş birliği başta olmak üzere ikili ilişkiler ele alındı.

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