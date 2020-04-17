Erdoğan ve Japonya Başbakanı Abe koronavirüsle mücadeleyi görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile telefonda görüştü. Görüşmede koronavirüsle mücadelede iş birliği başta olmak üzere ikili ilişkiler ele alındı.
İstanbul
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, koronavirüsle mücadelede iş birliği başta olmak üzere ikili ilişkiler ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.