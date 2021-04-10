Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Erdem'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Erkan Erdem'in ailesine başsağlığı diledi.
Ankara
Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'te Eren-6 operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Erkan Erdem'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.