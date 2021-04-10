Euro
9.72
Dolar
8.17
BIST 100
1,393.24
Altın
1,744.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Erdem'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Erkan Erdem'in ailesine başsağlığı diledi.

Aybüke İnal Kamacı   | 10.04.2021
Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Erdem'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Ankara

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'te Eren-6 operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Erkan Erdem'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 32 bin 539 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinası tamamlandı
Araştırma: Moderna'nın Kovid-19 aşısı, Pfizer-BioNTech'den daha çok yan etkiye yol açıyor
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 561 bini geçti
Afrika'da Kovid-19 vakası sayısı 4 milyon 367 bini geçti

Benzer haberler

Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Erdem'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Erdem'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi çiftçiyi sevindirdi

Protokol sorununun altından AB liderlerinin iç çekişmesi çıktı

Beykoz Cam ve Billur Müzesi, 12 Nisan'dan itibaren ziyaretçilerini bekliyor

Beykoz Cam ve Billur Müzesi, 12 Nisan'dan itibaren ziyaretçilerini bekliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışı yapılan Beykoz Cam ve Billur Müzesi için 'Hayırlı olsun' mesajı paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışı yapılan Beykoz Cam ve Billur Müzesi için 'Hayırlı olsun' mesajı paylaştı