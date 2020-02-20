Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile bir araya geldi.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in bir araya geldiği Devlet Konukevi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve eşi Ziroat Mirziyoyeva'yı kapıda karşıladı.
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