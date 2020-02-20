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Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile bir araya geldi.

Zafer Fatih Beyaz   | 20.02.2020
Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in bir araya geldiği Devlet Konukevi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti. 

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve eşi Ziroat Mirziyoyeva'yı kapıda karşıladı.

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