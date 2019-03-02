'Erdoğan-Nazarbayev yakınlığı ikili ilişkileri derinleştiriyor'

Türkiye’nin Astana Büyükelçisi Nevzat Uyanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 Mart 1992 tarihinin, Türkiye ile Kazakistan arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluş günü olduğunu söyledi.

Türkiye'nin, Kazakistan’ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülke olduğunu hatırlatan Uyanık, "Bağımsızlığın ilanının ardından daha saatler geçmeden Türkiye, Kazakistan'ın bağımsızlığını tanıdığını resmi olarak bildirmiştir. Ayrıca Türkiye, kardeş Kazakistan ile ilk diplomatik ilişkileri tesis eden ülkelerden biridir." dedi.

"Cumhurbaşkanları arasındaki yakınlık, ilişkileri derinleştiriyor"

Büyükelçi Uyanık, o günden bu yana ikili ilişkilerin her alanda güçlenerek devam ettiğini belirterek, "Cumhurbaşkanı'mız (Recep Tayyip Erdoğan) ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev arasındaki yakın dostluk ve kardeşlik bağları, ilişkilerimizin her sahada derinlik kazanmasına ve güçlenmesine ivme kazandırmakta." diye konuştu.

Türkiye'nin Kazakistan’ı bölgedeki en önemli stratejik ortaklarından biri olarak gördüğünün altını çizen Uyanık, siyasi, ekonomik, ticari ve diğer alanlardaki karşılıklı ilişkilerin ilerleyerek geliştiğini söyledi.

Uyanık, iki ülke cumhurbaşkanlarının belirlediği hedefler doğrultusunda ikili ilişkileri daha yüksek seviyeye çıkarmak için gayret ettiklerini dile getirerek, "Bunun için de ortak çalışmalar yapılması gerekiyor. Biz bu çalışmaların bir an önce hayata geçirilmesi için gayret gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

"Türkiye, iş birliği yapmayı arzu eden herkese olumlu yaklaşan bir ülke"

İkili ekonomik, ticari ve yatırım alanlarındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi için hukuki çerçevenin mevcut ihtiyaçlara uygun olarak güncellenmesi konusunda Kazak makamlarıyla temasların devam ettiğini aktaran Uyanık, bu çalışmaların uygulanmasının hem her iki ülkeye hem de bölgenin refahının artmasına ivme katacağını vurguladı.

Uyanık, Türkiye'nin, Çin’in başlattığı "Kuşak ve Yol" projesine bölgeye yönelik olumlu etkisi olacağı inancıyla "Orta Kuşak" projesini başlattığını anımsattı.

"Orta Kuşak" çerçevesinde 2017'de hizmete alınan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nın Kazakistan’a sevk edilen kargo ve ürünlerin hem maliyet hem de miktarlarında iyileşme sağladığını belirten Uyanık, "Bunun ikili ticaret ve yatırımlarımızı olumlu etkileyeceğine inanıyoruz. Türkiye, insani ve girişimci dış politikasının bir devamı olarak bölgede barışın, istikrarın ve birliğin sağlanması, refahın artması yolunda bu projelere en etkin düzeyde katkı sağlayan ve bu amaçla da bizimle iş birliği yapmayı arzu eden herkese olumlu yaklaşan bir ülke." diye konuştu.