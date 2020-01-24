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İçişleri Bakanı Soylu, AK Parti Antalya İl Başkanlığında konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan- Almanya Başbakanı Merkel görüşmesi
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Türkiye

Erdoğan-Merkel görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel görüşmesi başladı.

Kaan Bozdoğan   | 24.01.2020
Erdoğan-Merkel görüşmesi başladı

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'in görüşmesi başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Merkel ile Erdoğan'ın görüşmesi, Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşiyor. 

Erdoğan ve Merkel'in, heyetlerarası yapılacak görüşmenin ardından basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

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