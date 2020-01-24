Erdoğan-Merkel görüşmesi başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel görüşmesi başladı.
İstanbul
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'in görüşmesi başladı.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası toplumun Suriye'de düştüğü hataya Libya'da düşmemesini temenni ediyoruz
- Almanya Başbakanı Merkel: Türk-Alman Üniversitesi Türk-Alman ortaklığını simgelemektedir
- YÖK Başkanı Saraç: Türk ve Alman toplumlarının daha da yakınlaşmasını sağlayacaktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Merkel ile Erdoğan'ın görüşmesi, Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşiyor.
Erdoğan ve Merkel'in, heyetlerarası yapılacak görüşmenin ardından basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.