Erdoğan koronavirüs salgınına karşı yeni tedbirleri paylaştı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni tip koronavirüs salgınına karşı açıkladığı yeni tedbirlere ilişkin tabloyu, sosyal medya hesabından paylaştı.
Istanbul
Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizde hayatı normale döndürmek, 83 milyon olarak bizim elimizde. Kovid-19'a karşı mücadele çerçevesinde attığımız adımlara yenilerini ekliyoruz. Birliğimize, beraberliğimize sahip çıkıp tehdit tam olarak ortadan kalkıncaya kadar kurallara harfiyen uymalıyız." ifadelerini kullandı.
Ülkemizde hayatı normale döndürmek 83 milyon olarak bizim elimizde. KOVİD-19'a karşı mücadele çerçevesinde attığımız adımlara yenilerini ekliyoruz.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 3, 2020
Birliğimize, beraberliğimize sahip çıkıp tehdit tam olarak ortadan kalkıncaya kadar kurallara harfiyen uymalıyız. pic.twitter.com/nSOZMO3doB
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımda yeni tedbirlere ilişkin başlıkların sıralandığı bir tabloya da yer verdi. Tabloda, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem, KORONA yaz, 8119'a gönder. 10 TL bağışta bulun." mesajı da yer aldı.
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