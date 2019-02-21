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Cumhurbaşkanı Erdoğan Denizli'de
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Erdoğan Kış-2019 tatbikatına katılan birliklere seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kış-2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı’nın "Seçkin Gözlemci Günü"ne katılan Akar ile telefonla görüşerek başarılı geçen tatbikat dolayısıyla TSK'ya tebriklerini iletti.

Sarp Özer,Barış Gündoğan  | 21.02.2019
Erdoğan Kış-2019 tatbikatına katılan birliklere seslendi

Kars

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kış-2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı’nın Seçkin Gözlemci Gününe katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefonla görüşerek, başarılı geçen tatbikat dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK) tebrik etti.

Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz ile Kış-2019 tatbikatının "Seçkin Gözlemci Günü"ne katıldı.

Tatbikatın fiili bölümünün tamamlanmasının ardından Akar, katılan ülkelerin temsilcileri ve birliklere seslendi.

Bakan Akar, hitabı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü. Erdoğan bu sırada tatbikata katılan ülkelerin temsilcileri ve birliklere telefondan hitap etti.

Karla kaplı Sarıkamış'taki kış tatbikatına katılan ülkelerin temsilcileriyle TSK unsurlarını selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tatbikatın fiili bölümünün başarıyla tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti aktardı.

Başta Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile kuvvet komutanlarını ve Mehmetçik'i tebrik eden Erdoğan, başarıyla gerçekleştirilen tatbikatı Silahlı Kuvvetler için önemli bir aşama olarak nitelendirdi.

Tatbikatın televizyon ekranlarında da yer aldığını belirten Erdoğan, karlar altındaki Sarıkamış’taki tatbikatın katılımcı ülkeler arasındaki kaynaşmayı artıracağını, Türk Silahlı Kuvvetleri ve yurt dışından gelen misafirler için önemli bir aşama olduğunu düşündüğünü söyledi.

Askerlerin görevlerini sıcakta, soğukta başarıyla yerine getirdiğini ifade eden Erdoğan, tatbikatın fiili bölümünün başarıyla tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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