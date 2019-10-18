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Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sani'yi kabul etti.

Berk Özkan   | 18.10.2019
Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sani'yi kabul etti Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Istanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani'yi kabul etti.

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat 25 dakika sürdü.

Görüşmede, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.

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