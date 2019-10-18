Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sani'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sani'yi kabul etti.
Istanbul
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani'yi kabul etti.
Tarabya'daki Huber Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat 25 dakika sürdü.
Görüşmede, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.