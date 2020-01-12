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Erdoğan ile Merkel Libya'daki gelişmeleri görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel, telefon görüşmesinde Libya'daki gelişmeler ve bölgesel konuları ele aldı.

Sefa Mutlu   | 12.01.2020
Erdoğan ile Merkel Libya'daki gelişmeleri görüştü

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Merkel görüşmesinde, Libya'daki gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı.

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