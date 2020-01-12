Erdoğan ile Merkel Libya'daki gelişmeleri görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel, telefon görüşmesinde Libya'daki gelişmeler ve bölgesel konuları ele aldı.
İstanbul
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Merkel görüşmesinde, Libya'daki gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.