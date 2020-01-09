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Erdoğan ile Merkel ABD-İran gerginliği ve Libya'yı görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel, ABD-İran gerginliği ile Libya ve Suriye başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüştü.

Zafer Fatih Beyaz   | 09.01.2020
Erdoğan ile Merkel ABD-İran gerginliği ve Libya'yı görüştü

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Merkel görüşmesinde, ABD-İran gerginliği ile Libya ve Suriye başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

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