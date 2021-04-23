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Erdoğan çifti 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklarla iftarda buluştu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklarla iftar yaptı.

Berk Özkan   | 23.04.2021
Erdoğan çifti 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklarla iftarda buluştu Fotoğraf: TCCB / Murat Çetinmühürdar - Anadolu Ajansı

İstanbul

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle İstanbul'da çocuklar için düzenlenen iftar programına katıldı. ( Mustafa Kamacı - Anadolu Ajansı )

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Tarabya'daki Huber Köşkü'nde çocukları ağırladı.

İftar programında çocuklarla bir araya gelen Erdoğan çifti, çocuklarla tek tek ilgilenerek fotoğraf da çektirdi.


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