Euro
7.44
Dolar
6.87
BIST 100
98,398.81
Altın
1,687.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Amsterdam’dan Türk vatandaşlarını getiren uçak Samsun Çarşamba Havalimanına indi
logo
Türkiye

Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Özal'ın vefatının 27. yılı sebebiyle mesaj yayımladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın, ülkeye ivme kazandıran icraatları, demokratikleşme ve kalkınma sürecinde iz bırakan hizmetleriyle her zaman saygıyla ve hayırla yad edileceğini bildirdi.

Çiğdem Münibe Alyanak   | 17.04.2020
Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Özal'ın vefatının 27. yılı sebebiyle mesaj yayımladı

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının 27. yılı sebebiyle yayımladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi: 

"Mümtaz devlet adamı ve siyasetçi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, ülkemize ivme kazandıran icraatları, demokratikleşme ve kalkınma sürecinde iz bırakan hizmetleriyle her zaman saygıyla ve hayırla yad edilecektir.

Ülkemizin gelişmesi ve ilerlemesi sürecinde büyük rol oynayan, milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'a vefatının yıl dönümünde Allah'tan rahmet niyaz ediyor; kendisini saygıyla anıyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'den dönmek isteyen Türk vatandaşları için özel sefer düzenlendi
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 847 kişi hayatını kaybetti
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 200 bini aştı
İstanbul'da meslek lisesinde üretilen uzaktan kontrollü solunum cihazı tanıtıldı
Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Benzer haberler

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ölümünün 27. yılında Özal'ı andı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ölümünün 27. yılında Özal'ı andı

Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Özal'ın vefatının 27. yılı sebebiyle mesaj yayımladı

İçişleri Bakanı Soylu: 'Türkiye'ye çağ atlatmış merhum Cumhurbaşkanımız Özal'ı rahmet ve şükranla anıyoruz

Özal'ın ölümünün üzerinden 27 yıl geçti

Özal'ın ölümünün üzerinden 27 yıl geçti
8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal kabri başında anıldı

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal kabri başında anıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pala'nın ailesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pala'nın ailesine taziye telefonu